ASSE, Girondins : Daniel Riolo lâche une bombe très inquiétante sur l’avenir des deux clubs

L’information est tombée en fin de semaine dernière. Selon l'excellent Girondinfos, confirmé depuis par France Football, les finances des Girondins de Bordeaux sont au plus mal. Le club aquitain a même d’ores et déjà annoncé à ses employés une procédure massive de licenciements au sein de l'administratif. 26 membres du personnel du Haillan vont quitter le club : 4 départs volontaires et le reste en non-renouvellement de contrats en CDD.

Pour justifier ces mesures drastiques, Frédéric Longuépée a mis en avant le déficit abyssal des Girondins en cette année de Covid-19. Celui-ci se chiffrerait à 80 M€... Daniel Riolo confirme également cette situation financière très inquiétante au FCGB... et ajoute que celle-ci n’est guère plus reluisante du côté de l’ASSE.

Le FCGB et l'ASSE « pas loin du précipice » ?

D’après le consultant de RMC Sport, les deux clubs ne sont « pas loin du précipice » au niveau économique. Le paiement des salaires pourrait ne plus être assuré d’ici la fin de la saison. Faut-il y voir un lien de cause à effet avec le départ du directeur général Xavier Thuilot, officialisé hier par les Verts ?