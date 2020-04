ASSE, Girondins : des effets dévastateurs de la crise sur les deux clubs ?

true

Les difficultés économiques qu’engendra le coronavirus n’épargneront pas certains clubs de Ligue 1 comme l’ASSE ou les Girondins de Bordeaux.

L’ASSE est attentive mais ne panique pas. Xavier Thuilot a encore martelé ce message ce week-end alors que le pays tout entier s’inquiète des effets de la crise sanitaire sur le plan de l’économie. Malgré les dires du directeur général des Verts, les agents se succèdent pour rappeler que le club ligérien fera pourtant partie de ceux qui devraient être fortement impactés par les conséquences du coronavirus.

« Les clubs modestes sont en danger, mais les grandes villes de L1 devraient s’en sortir. On achète aussi la paix sociale avec le football. Paris, Lyon, Rennes avec Pinault, Lille qui a fait des rentrées d’argent avec ses derniers transferts, seront dans les bons. Il y a des risques à Bordeaux, mais c’est une région riche qui peut trouver des solutions. Ce sera compliqué pour Saint-Étienne, affirme l’agent Frédéric Guerra dans les colonnes du Progrès. On va vers des changements d’orientation, une autre économie. Les joueurs vont devoir s’adapter, diminuer leur train de vie, les agents verront peut-être leurs commissions divisées par deux. On va vers un profond changement. »

Caïazzo en remet une couche

Agent de Maxence Rivera, Dylan Chambost et Anthony Mounier, Guerra semble bien placé à Saint-Étienne pour juger sur les capacités du club ligérien à sortir de la crise. « On n’entend pas se plaindre, mais nous sommes plus impactés que les autres secteurs, c’est un fait », glisse pour sa part Bernard Caïazzo dans Ouest France.