ASSE, Girondins, FC Nantes, LOSC : Mercato décalé, des clubs de L1 en faillite ?

L’UEFA a tranché : l’Euro se jouera en 2021. En raison du coronavirus, la Ligue des champions et la Ligue Europa sont également gelées. Tout cela a des conséquences sur la suite de la saison dans les championnats nationaux que l’instance européenne aimerait boucler dans l’idéal avant le 30 juin prochain.

« Nous remercions l’UEFA d’avoir reporté l’Euro d’un an (du 11 juin au 11 juillet 2021), cela nous donne plus de souplesse pour finaliser nos compétitions. Compte tenu des enjeux sportifs et économiques qui sont les nôtres, c’est vital pour l’avenir des clubs et du football français », s’est réjouie Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP. Il en allait, sans forcément noircir le trait à ce stade, de la survie économique de plusieurs clubs français mais aussi continentaux.

« Le Mercato s’écroulerait, et des clubs feraient faillite »

Comme l’explique L’Équipe dans son édition du jour, l’impossibilité de terminer les championnats limiterait les rentrées financières des droits TV. Il aurait aussi, sans aucun doute, des conséquences sur le marché des transferts de l’été prochain. « Il s’écroulerait, prédit, défaitiste, un dirigeant français dans le quotidien sportif. Et des clubs feraient faillite. » Nous n’en sommes pas encore là. Loin de là. Et le championnat a encore de quoi reprendre dans les temps.