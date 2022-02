ASSE, Girondins : Batlles lance un message fort pour son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Parti de l'ESTAC durant l'hiver après avoir rompu son contrat à l'amiable, Laurent Batlles (46 ans) a donné de ses nouvelles à France Bleu Gironde. « Quand on est passionné par le football et le ballon rond, on continue à regarder des matches. Il est vrai que j’ai passé deux ans et demi tout seul à Troyes, sans ma famille, donc là, ça m’a permis un peu de me ressourcer. Maintenant, je vais voir des matches. J’ai vu le derby à Lyon, j’ai été voir la réserve de Saint-Etienne, je regarde les matches de jeunes, aussi à la télé… J’essaye de suivre le football comme je le faisais avant », a-t-il confié au sujet de cette drôle de période.

« Je n'ai pas la prétention de pouvoir aujourd'hui refuser quoi que ce soit »

Sans club, l'ancien milieu de terrain ne se voit pas être trop difficile pour son futur challenge. « Je ne me pose pas trop la question des circonstances de la reprise d’un nouveau club, en cours de saison ou non. Il y a beaucoup d’entraineurs qui n’ont pas de poste, et qui aimeraient en avoir un. En fonction de ce qui est proposé, du projet, de beaucoup de points, on prend des décisions. Parfois les choix sont bons, parfois non, mais pour autant, je respecte beaucoup ce milieu et tous les entraineurs qui n’ont pas de poste aujourd’hui. Je n’ai pas la prétention de pouvoir aujourd’hui refuser quoi que ce soit », a-t-il ajouté dans des propos retranscrits par Girondins4ever.

Quand on sait que Vladimir Petkovic a été mis à pied aux Girondins de Bordeaux et que l'intérim de Pascal Dupraz ne durera pas plus de six mois à l'ASSE, on se dit que l'un de ses deux anciens clubs pourrait rapidement lui convenir...