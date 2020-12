ASSE, Girondins : le geste divinement classe de Perrin avec Gasset

L’ancien capitaine de l’ASSE Loïc Perrin est venu au soutien de Jean-Louis Gasset après les critiques dont l’actuel coach des Girondins de Bordeaux a fait l’objet chez les Verts.

« Tout le monde était d’accord pour faire les recrues qu’il a demandées »

« Quand il est arrivé, on était un peu au fond du trou. On est passé de la 17e à pas loin de la qualification en Europa League… On était relégable à la trêve et il n’y a pas grand monde qui nous craignait ! (rires) C’est toujours facile après coup de dire certaines choses mais je ne pense pas qu’il ait mis la pression à qui que ce soit, a assuré Perrin à Girondins4ever. À un moment donné, tout le monde était d’accord pour faire les recrues qu’il a demandées ! Si elles ont été faites, c’est que tout le monde était d’accord ! Moi, c’est ce que je constate, c’est tout. Si ça n’avait pas été possible, le club ne l’aurait pas fait. Encore une fois, malheureusement, personne ne pouvait prévoir ce qu’il allait arriver avec le coronavirus, les droits TV… Personne ne pouvait le prévoir, c’est malheureux mais pas que pour Saint-Étienne, c’est pour tout le monde. »