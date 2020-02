ASSE, Girondins : le gros coup de gueule de Luis Fernandez sur les clubs « mal gérés »

true

Cette saison, plusieurs grands noms du football français sont à la peine. C’est notamment le cas de l’OL, de l’AS Monaco (qui revient bien dans la course à l’Europe) mais également de l’AS Saint-Etienne et des Girondins de Bordeaux. Pour Luis Fernandez, cette situation est inadmissible et l’ancien coach du PSG l’a fait savoir à l’occasion d’un vibrant coup de gueule sur « beIN Sports ».

Luis est surtout marqué par la déliquescence des Verts et l’apathie depuis de nombreuses années des Girondins de Bordeaux : « Saint-Etienne a été dix fois Champion de France. On peut revenir sur les matches, le jeu, mais je vais revenir sur le club. De le voir dans cette situation, c’est dur pour moi (…) C’est très mal dirigé, très mal géré. Saint-Etienne ne mérite pas ça. Le fonctionnement est mauvais, il faut qu’ils se remettent en cause, en question. Je parle de Saint-Etienne, mais je pourrais parler des autres, et je pense à Bordeaux », a-t-il lâché dans des propos relayés par « Girondins4ever ».

Pour l’ancien consultant de RMC, le problème vient aussi de la base et du vivier plus aussi présent : « Aujourd’hui, on dit que la formation ça marche mais non, ça ne marche pas aussi bien que ça ! Je ne peux pas accepter que ces clubs-là soient là où ils sont, donc stop ! Il faut finir avec ces changements systématiques, ça devient agaçant. Je suis quelqu’un qui aime le football ».