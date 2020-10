ASSE, Girondins - Mercato : Ben Arfa aurait bien pu signer chez les Verts !

La carrière d’Hatem Ben Arfa n’est pas un long fleuve tranquille. On pourrait même comparer sa trajectoire à une petite route de campagne tortueuse tant il a emprunté des chemins de traverse ces dix dernières années.

En 2020, c’est aux Girondins de Bordeaux que HBA a décidé de se fixer sur du moyen terme aux côtés de Jean-Louis Gasset. Dans un passé lointain, le milieu offensif a bel et bien failli porter le maillot de l’ASSE. Et pour cause, il avait effectué un test dans le Forez !

Ben Arfa a fait un test à l’ASSE à l’âge de 11 ans

« Le souvenir que j'ai de Ben Arfa, c'était avant Clairefontaine. J'avais 12 ans, lui 11, on avait fait un test à Saint-Étienne. On ne se connaissait pas, on a tout de suite accroché. J'ai vu ce talent à 11 ans, je n'en croyais pas mes yeux, se souvient Ricardo Faty dans France Football. Sur le chemin du retour, je le revois dormir dans les bras de son père, c'était assez cocasse. Quand je pense à Hatem, je pense à ça : ce petit insouciant, phénoménal. Ce côté un peu enfantin, joueur, spontané. »