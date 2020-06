ASSE, Girondins – Mercato : Janot fait le point sur l’avenir de Prior

true

Jérémie Janot, entraîneur des gardiens au Valenciennes FC, ne tarit pas d’éloges sur Jérôme Prior et sait que son futur n’est pas encore scellé pour la saison prochaine.

Devenu indésirable aux Girondins de Bordeaux, Jérôme Prior a sans doute pris la meilleure décision de sa carrière en rejoignant Valenciennes au dernier mercato d’été. Cette saison, le gardien (24 ans) a réalisé des miracles dans les buts du club hennuyer, à tel point que rien n’est vraiment certain pour son avenir.

Sous contrat au VAFC jusqu’en juin 2021, Prior serait ainsi apprécié du côté de l’ASSE, qui dispose toutefois déjà de deux solides gardiens avec Jessy Moulin et Stéphane Ruffier. Jérémie Janot sait que son petit protégé à Valenciennes sera courtisé au mercato. S’il ne tarit pas d’éloges sur l’ancien portier des Girondins, l’ex portier des Verts a aussi conscience que son potentiel pourrait le mener très loin.

« Nous voulons garder Prior. Après, le marché me dépasse »

« Jérôme Prior a un contrat et nous voulons le garder. Après, le marché me dépasse, souffle Janot sur le site Ma Ligue 2. Je vais tout faire pour travailler avec lui à Valenciennes la saison prochaine. Il a aussi une proposition de prolongation de contrat faite par le club. Si on nous avait dit que le jour où nous l’avions pris, nous aurions cette problématique, nous aurions signé de suite. C’est la récompense de son travail. »