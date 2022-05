ASSE, Girondins, OM, RC Lens, Stade Rennais : Sainté relégable, Lens devant, Monaco passe devant l'OM (direct)

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Pas encore le verdict final, mais de sérieux indices. Au sujet de la qualification en Ligue des Champions, des clubs participants la saison prochaine à la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ainsi que des deux matches de barrages et de la descente en Ligue 2, on devrait en savoir beaucoup plus vers 22 heures 55.

Voici pourquoi Butfootballclub, incollable sur toute l'actualité de la Ligue 1, vous propose de suivre les dix rencontres au travers d'un live. Les scores, les buteurs, les faits marquants, c'est à suivre ci-dessous. Début à 21 heures.

21h02 : débuts catastrophiques pour les Verts. Le Stade de Reims vient d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Munetsi. Un but qui vient rappeler la faiblesse défensive de l'effectif de Dupraz.

21h06 : Messi ouvre la marque. Le PSG marque d'entrée à Montpellier. Un beau mouvement sur le côte gauche, une belle remise de Mbappé et Lionel Messi qui marque son 5e but de la saison en Ligue 1.

21h09 : Dembélé frappe pour l'OL, Brest surprend Monaco. L'inévitable attaquant lyonnais, Moussa Dembélé, ouvre le score, de la tête, dès la 9e minute face au FC Nantes. Surprise à Monaco avec l'ouverture du score, signée Duverne.

Les Bad Gones donnent le ton de la soirée #OLFCN pic.twitter.com/zqrc0XxlIe — Alexandre Corboz (@AlexCorboz) May 14, 2022

21h12 : Sainté égalise, Bourigeaud donne l'avantage à Rennes. C'est Mangala, après un corner, qui d'une frappe du pied gauche permet aux Verts de revenir (1-1). A Rennes, Benjamin Bourigeaud, dans la dos de la défense marseillaise, trompe Mandanda et ouvre le score.

21h14 : Lens encaisse le premier but. Alors qu'ils dominaient les Troyens, les Lensois concèdent l'ouverture du score face à l'ESTAC, signée Biancone.

21h17 : et de deux pour Lionel Messi ! Sur une nouvelle offrande de Mbappé, la Pulga s'offre un doublé. Paris se ballade à Montpellier.

21h24 : Monaco craque face à Brest. C'est Belaïli, au prix d'un but exceptionnel, qui donne deux buts d'avantage aux Bretons à Louis-II.

⚽️Première interruption de match au Matmut Atlantique entre Bordeaux et Lorient. C’est l’heure papiers toilettes pour le Virage Sud : « 89 buts encaissés, vous êtes à chier » ! #Bordeaux #Girondins #FCGB pic.twitter.com/qO8QB9tseW — Clement Carpentier (@clementcarpet) May 14, 2022

21h26 : Paris déroule, match arrêté à Bordeaux. C'est Angel Di Maria qui marque le troisième but parisien face au MHSC. A Bordeaux, le match est suspendu avec des rouleaux de papier toilette jetés sur la pelouse.

21h30 : Nice et Strasbourg passent devant. Les Aiglons, grâce à Kluivert, ouvrent le score face au LOSC. A Strasbourg, c'est Thomason, d'une tête aux 15 mètres, qui a trouvé la faille.

21h34 : Rennes double la mise. Toujours dans le dos de La Défense marseillaise, c'est cette fois Lovro Majer qui trompe Mandanda. Mauvaise opération pour l'OM.

21h42 : Lens revient, Monaco aussi. Sur corner, cafouillé, c'est Kevin Danso qui frappe à bout portant et offre l'égalisation aux Sang et Or. A Monaco, Ben Yedder réduit le score face à Brest (1-2) sur pénalty.

21h45 : Lens prend les devants. Un lob astucieux et magnifique de Kalimuendo permet au Racing de passer devant l'ESTAC (2-1).

22h06 : Lille égalise. Le LOSC, grâce à Jonathan David, revient à hauteur de l'OGC Nice (1-1).

22h13 : Paris cartonne, Monaco renverse tout. C'est cette fois Kylian Mbappé qui inscrit sur pénalty du 4-0 face au MHSC. A Monaco, match fou. l'ASM, menée 2-0, passe en tête avec un triplé de Ben Yedder.

22h17 : Reims repasse devant et envoie les Verts à la 19e place. Doumbia, bien servi par Ekitike, offre l'avantage aux Rémois. Metz menant contre Angers (1-0), les Verts sont désormais 19es de Ligue 1.

22h25 : Lens s'envole, Monaco aussi. Les Sang et Or prennent le Lage (3-1) avec, cette fois, un coup-franc direct de Clauss. A Monaco, c'est cette fois Kevin Volland qui offre le 4e but aux Monégasques (4-2).

22h34 : l'OL et le FC Nantes au coude-à-coude. Les Lyonnais avaient fait le break par Paqueta (78e), mais Quentin Merlin a aussitôt réduit la marque (2-1 pour l'OL). Avant que Tetê ne redonne deux buts d'avance aux Gones (3-1).

22h45 : Nice perd beaucoup. L'OGCN s'incline sur sa pelouse et perd finalement 3-1 face au LOSC. Mauvaise opération.

Pour résumer On joue ce soir, et à compter de 21 heures sur tous les terrains, la 37e journée de Ligue 1. Avec des matches à enjeux, notamment lors de Stade Rennais-OM, ASSE-Stade de Reims, Rc Strasbourg-Clermont et Girondins de Bordeaux Lorient. C'est à suivre en direct, ci-dessous.

