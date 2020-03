ASSE, Girondins : Romeyer a dit non à King Street 

La défiance des supporters des Girondins de Bordeaux est visible depuis plusieurs mois. Depuis que M6 a quitté le navire, le FCGB semble plongé dans une situation très spéciale, avec des dirigeants qui donnent l’impression de vouloir dépassionner tout ce qui faisait le sel du club.

La prise de pouvoir de King Street ces derniers mois au détriment de GACP n’a pas arrangé les choses. Au contraire serait-on même tenté d’ajouter, tant la fracture entre les supporters et la direction est actée. Ce n’est donc pas à l’ASSE que les supporters verront d’un mauvais œil le fait que Roland Romeyer ait éconduit King Street avant leur arrivée à Bordeaux.

#ASSE Beric parle de Puel : Dans la dernière édition de But ! Saint-Etienne, Robert Beric revient sur ses relations avec Claude Puel. « Mon dernier but en vert est bien sûr le plus beau. Marquer comme…https://t.co/qaSES14CxC

