ASSE – Girondins : un héros de la demie sacrifié par Puel ? 

L’électrochoc tant attendu par Claude Puel et tous les supporters de l’ASSE est peut-être bien enfin arrivé. En se qualifiant jeudi pour la finale de la Coupe de France aux dépens du Stade Rennais (2-1), les Verts semblent avoir enfin franchi un palier. Du moins au point de vue mental.

« On a réussi l’une de nos meilleures prestations de la saison. Rennes nous a fait mal et après son ouverture du score (33 e ), on aurait pu plonger. Mais on a su se reprendre. Cette victoire a lâché beaucoup de choses dans les têtes. Elle peut nous servir de déclic et enclencher une dynamique », confirme Loïs Diony (27 ans) dans L’Équipe.

Diony out, Abi in ?

L’attaquant des Verts, décevant dans le dernier geste mais que personne ne peut critiquer sur l’investissement, pourrait ne pas savourer son bonheur très longtemps. L’Équipe, dans son édition du jour, affirme que Diony sera remplaçant au coup d’envoi du match contre les Girondins de Bordeaux à Geoffroy-Guichard (15h). Le passeur décisif sur le but égalisateur de Kolo jeudi pourrait laisser sa place à Charles Abi en pointe. Ryad Boudebouz, autre héros de la Coupe de France, pourrait évoluer juste derrière lui en meneur de jeu.