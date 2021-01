ASSE : le principal danger du Stade de Reims est identifié

L’ASSE n’a pas le droit de s’arrêter en si bon chemin. Après avoir pris un bon point mercredi contre le PSG (1-1), les Verts vont devoir capitaliser à Reims lors de la 19e journée de L1 (21h). À Delaune, David Guion attend les Verts de pied ferme.

« Ils ont énormément de profondeur et de joueurs de vitesse, a-t-il affirmé en conférence de presse. Ils sont capables, à travers leur milieu de terrain, de créer beaucoup de densité pour récupérer le ballon et défendre en avançant. Ils ont aussi quelques défauts, sinon ils ne seraient pas à cette place. Ce sera à nous d’exploiter des endroits où on peut jouer et leur faire mal. »

Cette saison, Dia a marqué 42% des buts du Stade de Reims

Boulaye Dia pourrait aider en ce sens. L’attaquant de 24 ans sera sans nul doute le principal danger du Stade de Reims, lui qui figure au deuxième rang des meilleurs buteurs de L1 derrière Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) avec 10 réalisations sur les 24 inscrites par son équipe. Cela représente 42 % du total, taux le plus élevé d’un joueur de l'élite cette saison (à égalité avec Mama Baldé à Dijon). Poteaux Carrés rappelle que Dia avait marqué scoré deux fois la saison passée contre les Verts... dont une fois à Delaune.