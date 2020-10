ASSE : le succès de l’OM face aux Girondins porte le sceau de Puel

Jordan Amavi a réussi la performance de faire oublier la première de Michaël Cuisance sous le maillot de l’OM. La latéral gauche a en effet livré une prestation aboutie face aux Girondins de Bordeaux (3-1) et a mis toutes ses chances de son côté pour figurer dans l’équipe type de la 7e journée de L1 qui sera publiée lundi matin.

En joueur respectueux qu'il est, le défenseur de l’OM a tenu à rappeler à qui il devait son inspiration sur le but qu’il a inscrit de la tête sur un coup-franc déposé par Florian Thauvin peu avant l’heure de jeu : Claude Puel !

Puel a fait travailler cette technique à Amavi à Nice

« En ce moment, je suis dans un bon mood. Par rapport à cette tête, quand j’étais à Nice, Claude Puel me mettait justement dans cette position quand il me faisait monter sur les coups de pied arrêté, a-t-il affirmé au micro de l’OM. Il me demandait tout le temps de dévier les ballons que ce soit sur les corners ou les coup-francs excentrés. Cette saison-là, à Nice, j’ai marqué à peu près le même but à Bordeaux. Et là, je remets le même donc c’était fait exprès. Ce n’est pas un pur hasard. » Nul doute que l’entraîneur de l’ASSE fait travailler la même chose aux défenseurs des Verts.