ASSE - LOSC (1-1) : Pierre Ménès lance aux Verts une autre polémique que le penalty

L’ASSE a enfin enrayé la spirale négative de sept défaites qui la poursuit cette saison en L1. Grâce à un excellent d’état d’esprit et une solidité en partie récupérée devant le LOSC, les Verts ont pris un point hier à Geoffroy-Guichard (1-1). Le but de l’ASSE a toutefois été marquée suite à un penalty polémique obtenu et transformé par Wahbi Khazri après une faute peu évidente de Domagoj Bradaric.

Pierre Ménès aurait lui aussi sifflé. « On pourra ergoter sur le penalty obtenu par Khazri. Bradaric touche le Stéphanois mais il a perdu l’équilibre, il est dos au jeu et on peut estimer que Khazri vient s’empaler sur lui. Cela étant, il n’y a pas de scandale non plus », a glissé le consultant de Canal+ sur son blog.

« Il y avait beaucoup moins de jeunes au départ... »

Par ailleurs, ce même Ménès a salué la performance collective des hommes de Claude tout en leur glissant une petite remarque perfide. « C’est la fin d’une série de sept défaites consécutives pour les hommes de Puel. Avec quand même une remarque perfide : il y avait beaucoup moins de jeunes au départ cette fois. Ceci explique peut-être aussi cela… »