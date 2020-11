Dynamique diamétralement opposée pour l'AS Saint-Etienne et le LOSC de Christophe Galtier. Alors que les Verts, bloqués à 10 points depuis la 4e journée et qui restent sur sept défaites de rang, glissent lentement mais surement vers la zone rouge (16e avant la journée), les Dogues régalent en Ligue 1 et se posent parmi les plus sérieux rivaux du PSG dans la course au titre.

ASSE – LOSC en vedette sur Téléfoot