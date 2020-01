ASSE, LOSC, FC Nantes, Girondins, FC Barcelone… Les derniers points chauds du Mercato

true

Il est 18 heures. Le Mercato d’hiver ferme ses portes ce vendredi soir à minuit. Voici ce qui peut encore se passer dans les 13 clubs que nous suivons de près à « But ! ».

ILS ONT ENCORE DES CHOSES A ANNONCER

Au LOSC, on attend encore l’officialisation du prêt d’Adama Soumaoro au Genoa. Les Dogues ont reçu des offres pour Gabriel mais ne laisseront filer leur défenseur brésilien que si l’intéressé reste en prêt pour six mois. Lille doit également annoncer l’arrivée de Jean Onana (Leixoes, 20 ans) et, peut-être, une surprise avec Nicolas Gaitan.

Après avoir officialisé le prêt de son gros coup Steven N’Zonzi, le STADE RENNAIS va vraisemblablement annoncer le départ de son jeune latéral Alexis Trouillet, attendu du côté de l’OGC Nice, ainsi que celui de Souleyman Doumbia (SCO Angers). Il est aussi possible que le club présidé par Olivier Létang bouge au niveau offensif même si on voit mal un attaquant débarquer en Bretagne sans solution trouvée pour le prêt de Jordan Siebatcheu.

En quête d’un attaquant, le STADE DE REIMS doit annoncer la signature du néerlandais Kaj Sierhuis (Groningue, 21 ans). C’est, a priori, le seul renfort attendre du dernier jour côté champenois. On restera attentif au cas d’Hassane Kamara ou d’Axel Disasi, pistés en Angleterre même si on voit mal Reims les laisser filer sans tenir leurs remplaçants.

Il n’y aura, a priori, pas que la « surprise » Trincão (Braga) au Barça ! Outre le milieu brésilien Matheus Fernandes (Palmeiras), attendu ce vendredi et qui doit signer pour 7 M€, le FC BARCELONE souhaite faire venir un buteur. Rien ne dit que les dirigeants catalans y parviendront. Ces dernières heures, la tendance était même franchement au pessimisme. Rayon départ, Moussa Wagué est susceptible de filer à l’OGC Nice.

CA PEUT ENCORE BOUGER

Même si Moussa Dembélé a fait l’objet de nombreux intérêts anglais, il ne pas s’attendre à son départ en janvier du côté de l’OL. Même si une offre stratosphérique venait à tomber dans les derniers instants. Rudi Garcia l’a dit : il souhaite un défenseur central. L’obtiendra-t-il ? Ce n’est pas gagné… En attendant, la signature de Camilo (Ponte Preta, 20 ans) n’est toujours pas entérinée.

Claude Puel n’obtiendra pas le renfort offensif qu’il souhaitait à l’ASSE faute de moyens. Néanmoins, sur les dernières heures, plusieurs départs peuvent être annoncés. On pense notamment à Harold Moukoudi (prêt possible à Middlesbrough?), Loïs Diony ou encore Léo Lacroix, si ces derniers trouvent un club.

Bien que pistés Abdoulaye Touré (West Ham) et Thomas Basila (Utrecht) devraient finir la saison au FC NANTES. Les Canaris sont toujours à l’affût d’un latéral polyvalent. Il pourrait s’agir du tunisien Wajdi Kechrida (Etoile Sportive du Sahel). A suivre…

En milieu de journée, Paulo Sousa a annoncé dépité que les GIRONDINS DE BORDEAUX ne recruteraient plus cet hiver. Ruben Pardo (Real Sociedad) comme Mehdi Taremi (Rio Ave) étaient encore en salle d’attente mais pas totalement à l’abri d’un nouveau coup de théâtre vu l’imprévisibilité de King Street. Rayon départs : il faudra également rester attentif aux offres de dernière minute pour Maxime Poundjé ou Youssouf Sabaly.

Si Jérémy Grimm (pisté par Sochaux) ne quittera probablement pas le Racing cet hiver, le RC STRASBOURG travaille toujours à la venue d’un milieu de terrain. Pas sûr que Thierry Laurey n’obtienne cependant son fameux renfort.

CA NE BOUGERA PLUS

Estimant disposer des « meilleurs » joueurs pour finir la saison, Zinédine Zidane n’attend aucune recrue au REAL MADRID. Il a aussi fermé la porte au départ de Gareth Bale, courtisé ces dernières heures par Tottenham.

Pas de départ attendu à l’OM. Pas d’arrivées non plus donc. Soirée calme en prévision pour les supporters phocéens… Comme pour les Parisiens. En effet, comme il l’avait annoncé en début de Mercato, Leonardo n’avait prévu de bouger qu’en cas d’opportunité intéressante pour le PSG. Edinson Cavani va être retenu. Tout comme le jeune Loïc Mbé Soh. Layvin Kurzawa n’a pas trouvé preneur. Pas plus qu’Eric Maxim Choupo-Moting.

Si l’on excepte le possible départ du latéral gauche Vitor Costa en manque de temps de jeu, il ne devrait pas non plus se passer grand chose au RC LENS.