ASSE, LOSC : Galtier a commis un impair très ennuyant chez les Verts

Christophe Galtier a franchi un cap. Il n’y a qu’à voir la manière dont il est devenu un expert en communication. Assis sur le banc du LOSC depuis 2017, le technicien marseillais dit très souvent la bonne parole au bon moment et a gagné sa crédibilité en tant que coach dans les résultats.

Il n’y a qu’à voir son coup de maître en coaching hier en Ligue Europa contre le Sparta Prague pour s’en persuader (2-1). Même avec l’ASSE, Galtier ne dit jamais un mot plus haut que l’autre tant il a le club ligérien dans son cœur. En revanche, cela ne l’empêche pas d’être lucide sur ses derniers mois passés sur le banc stéphanois. Où son équipe pratiquait un jeu très ennuyeux.

« Oui coach, on s’est emmerdé… »

« Sur la fin, au niveau du jeu, c’était beaucoup moins excitant et agréable. Durant ma pause, j’ai donc repensé à tout ça. Je voulais retrouver ce jeu dynamique, a-t-il affirmé dans So Foot. Après mon départ, j’ai revu d’autres matchs. Sur mes six mois d’inactivité, j’ai pas mal échangé avec ceux avec qui j’avais travaillé à Saint-Étienne. 'Les gars, j’ai la sensation qu’on s’est un peu emmerdé, non ?'. Ils m’ont répondu : 'Oui coach, on s’est emmerdé'. C’est un peu ce que j’étais venu chercher en même temps. Bref j’ai refait le plein et j’ai voulu revenir à un football moderne, de transition, rythmé, offensif, dense, intense. Je me suis inscrit dans ce projet-là à Lille. »