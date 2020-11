ASSE - LOSC : Galtier reçoit une pluie de bonnes nouvelles avant les Verts

Le LOSC fait peur. Auteurs d’un excellent début de saison, les hommes de Christophe Galtier pourraient continuer de faire trembler ses adversaires dès jeudi en Ligue Europa. Avant de mettre le cap sur l’ASSE dimanche en clôture de la 12e journée de L1 (21h), les Dogues retrouvent en effet une ossature digne de ce nom.

Suspendu lors de la victoire contre le FC Lorient (4-0), Burak Yilmaz va effectuer son retour contre l'AC Milan. L'attaquant turc n'a plus joué depuis la débâcle brestoise du 8 novembre (2-3) car il n'a finalement pas joué une minute en sélection.

Yilmaz, Reinildo et Djalo opérationnels

C'était prévu lors de l'amical contre la Croatie, et il était suspendu lors du premier des deux matches de la Turquie en Ligue des nations. Mais il a aussi manqué le deuxième en raison d'un état grippal qui a nécessité une brève hospitalisation.

Reinildo, suspecté d'être touché par le Covid-19, sera lui aussi opérationnel et les seuls absents face au club lombard se nomment Renato Sanches (ischios) et Zeki Çelik (cheville). Le latéral turc a été sérieusement touché et, en prévision de l'enchaînement des matches, Galtier a testé dimanche le défenseur central Tiago Djalo comme latéral droit lors des vingt dernières minutes.