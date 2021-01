Ce n’est plus un secret : l’ASSE cherche un défenseur central au mercato. Comme déjà évoqué à plusieurs reprises, la perle rare doit être un droitier et à l’aise dans la relance. Edgar Ié (26 ans) fait partie des postulants déclarés. Depuis des semaines, les Verts travaillent sur le dossier de l’ancien joueur passé par le LOSC et le FC Nantes. Son agent a fait des révélations sur un dossier qui pourrait rapporter gros aux Dogues... s’il finit par ses débloquer.

Edgar Ié pourrait rapporter 1,5 M€ au LOSC !

« En septembre, on nous a dit de trouver un club, assure son agent Kaan Toker dans des propos relayés par Poteaux Carrés. Nous nous sommes mis d'accord avec Saint-Étienne pour 3 millions d'euros, à verser pour moitié à Trabzonspor et pour moitié à Lille. Maintenant ils ne veulent pas le laisser partir. Mon joueur continue de jouer par respect pour les fans de Trabzonspor mais mon joueur veut quitter le club. »