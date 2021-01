ASSE, LOSC, OM, PSG, Rennes, OL : le onze-type des joueurs qui vont animer le Mercato d'hiver 2021 !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Dans les buts, Stéphane Ruffier (ASSE) s'est vu indiquer la sortie chez les Verts. Saint-Etienne va prochainement rompre son contrat pour « faute grave » (selon le qualificatif retenu pour une affaire qui ira de toute façon vers les Prud'hommes). A six mois d'une retraite qu'il avait programmé, le Bayonnais va être invité à se poser une ultime question : une dernière pige jusqu'en juin ou la quille ?

Simakan direction le Milan ?

En charnière centrale, Mohamed Simakan (RC Strasbourg) intéresse toujours des poids lourds européens, le Milan AC en tête. Prix de départ : aux alentours de 15 M€. A Bordeaux, Pablo Castro n'a plus que six mois de contrat et ne sera pas retenu en cas d'offre. Un retour au Brésil n'est pas exclu. King Street est à l'écoute des offres, comme pour la plupart des joueurs en fin de bail à l'été 2021.

Dans les couloirs, Zeki Celik (LOSC) – qui était passé proche d'un départ début octobre – plait toujours en Angleterre. Reste à connaître la position des Dogues qui auraient besoin de liquidités mais qui ont indiqué, par la bouche de leur nouveau président Olivier Létang, qu'ils limiteraient les départs en cours de saison. Auteur d'un bon début de saison avec Brest, Romain Perraud (23 ans) intéresse plusieurs clubs de L1. Une affaire à faire.

Des négociations lancées dès janvier pour Camavinga

Au milieu, plusieurs poids lourds sont sur le marché. L'OM sera à l'écoute d'une offre pour Florian Thauvin, dans l'espoir d'en tirer un petit chèque pour un joueur en fin de contrat et qui ne prolongera pas. Poussé vers la sortie en octobre puis en novembre, proche du Qatar SC, Ryad Boudebouz sera sans doute remis sur le marché par l'ASSE. Plutôt bon ces derniers temps, l'Algérien paie son gros salaire.

Si Eduardo Camavinga ne devrait pas quitter le Stade Rennais en janvier, la bataille de poids lourds européens pourrait avoir lieu dès janvier pour un accord six mois plus tard. Plusieurs géants se tiennent prêts à discuter avec le Stellar Group, les nouveaux agents du prodige de 18 ans. En quête de liquidités, le PSG pourrait être amené à sacrifier Leandro Paredes. Le porte-flingue argentin de Neymar intéresse en Angleterre et en Italie.

Les épineux dossiers Depay et Dia

Devant, deux des meilleurs buteurs du championnat pourraient quitter l'Hexagone. Memphis Depay ne fait pas de mystères : si un grand club débarque (le FC Barcelone notamment), il demandera à quitter l'OL six mois avant la fin de son contrat. Officiellement fermé à cette possibilité, Jean-Michel Aulas regardera le montant du chèque proposé avant de prendre une décision. De son côté, Boulaye Dia (Stade de Reims) dispose toujours de son bon de sortie estival à 15 M€. Outre l'OM, qui ne peut pas payer, plusieurs Anglais visent le Sénégalais. A commencer par West Ham.

Le onze du Mercato : Ruffier (ASSE) – Celik (LOSC), Simakan (RC Strasbourg), Pablo (Girondins), Perraud (Brest) - Thauvin (OM), Paredes (PSG), Camavinga (Stade Rennais), Boudebouz (ASSE) - Dia (Stade de Reims), Depay (OL).