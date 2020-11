ASSE - LOSC : Perrin révèle un petit secret sur le ras-le-bol de Galtier

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

C’est avec une certains nostalgie que Christophe Galtier reviendra dimanche à Geoffroy-Guichard, où il a presque tout connu en tant qu’entraîneur principal de l’ASSE entre 2009 et 2017. Loïc Perrin, qui a partagé son quotidien pendant son époque stéphanoise, connaît bien le bonhomme et a suffisamment de vécu et de légitimité pour en faire un faiseur de miracles chez les Verts !

« Avec lui, c'était un miracle permanent vu le budget qu’on avait. Sa dernière année, il était arrivé au bout de ce qu’il pouvait faire, a confié l’ancien capitaine de l’ASSE dans les colonnes de 20 Minutes. À Saint-Étienne, il m’avait confié plusieurs fois que ça l’usait de devoir gérer autant de choses sur l’extra-sportif. À Lille, il a trouvé autre chose. A l'ASSE, il y a eu des moments de tension, mais comme Christophe est quelqu'un d'ouvert, à l’écoute, on a toujours trouvé une solution. Il sait renouveler ses séances, il sait manager un groupe, tirer le meilleur des joueurs qu’il a sous la main. »

« Je ne sais pas s’il a assez de renommée à l’étranger »

Ce même Perrin a listé les qualités de Galtier, inchangées de l’ASSE au LOSC. « C’est un fédérateur. Christophe a toujours eu en tête cet aspect de transition rapide chez nous. On travaillait ça avec Aubameyang ou avec Gradel. A Lille, il a d’autres moyens pour recruter, donc tu prends de meilleurs joueurs pour coller à ton projet de jeu, a-t-il poursuivi. Sa carrière de coach est intelligente, il ne grille pas les étapes, maintenant je ne sais pas s’il a assez de renommée à l’étranger pour prendre un club important. Par contre s’il continue comme ça encore une ou deux saisons avec Lille, pourquoi pas ? »