ASSE, LOSC, PSG, Stade Rennais – Mercato : Aouchiche plutôt vers l’étranger ?

true

Si le PSG tente de faire signer son prometteur milieu Adil Aouchiche (17 ans), le club de la Capitale doit jouer des coudes avec de nombreux clubs. Dernièrement : la Fiorentina.

En fin de contrat au 30 juin, Adil Aouchiche (17 ans) n’a toujours pris aucune décision sur son avenir. Si le Paris Saint-Germain souhaite conserver son prometteur milieu de terrain, l’intéressé se pose des questions sur ses perspectives de temps de jeu dans la Capitale et un départ commence largement à lui effleurer l’esprit.

Jusqu’à présent, l’attention médiatique est portée sur ses nombreux courtisans français : l’AS Saint-Etienne et le LOSC en tête. Sauf que les Verts n’ont pas vraiment les moyens de payer la prime à la signature qu’il réclame (4 M€) et il n’est pas dit que Lille, le Stade Rennais ou encore les Girondins de Bordeaux, également cités sur le dossier le fassent.

Et si le Ballon d’argent du dernier Mondial U17 se décidait finalement à faire le grand saut ? Pour la « Gazzetta dello Sport », c’est loin d’être impossible et le quotidien transalpin mise bien évidemment sur la Serie A pour accueillir Adil Aouchiche. Selon eux, la Fiorentina serait très chaude à l’idée de recruter le Français et lui aurait soumis une offre de contrat… Avec davantage de garanties de temps de jeu qu’au PSG.