ASSE, LOSC, RC Lens, Stade Rennais : ils sont dans l’équipe type, un record est battu !

Le LOSC fait main basse sur cette équipe type grâce à son succès de prestige samedi contre le PSG (1-0). Le club nordiste établit même un record en y plaçant pas moins de cinq joueurs : José Fonte, Reinildo, Benjamin André, Boubakary Soumaré et enfin Jonathan Ikoné.

Sans compter Christophe Galtier, le LOSC n’a jamais semblé être aussi dominant qu’à l’heure actuelle en Ligue 1. L’ASSE n’est pas en reste puisqu’Etienne Green intègre ce onze de talents grâce à sa grande première très réussie à Nîmes (2-0), où il a détourné un penalty de Renaud Ripart et hérité de la note de 8/10.

Guirassy s'st fait remarquer

Enfin, on notera que Loïc Badé a parfaitement pris Memphis Depay lors du choc entre le RC Lens et l’OL à Bollaert (1-1) et que Sehrou Guirassy a inscrit un doublé très remarqué dimanche à Reims (2-2).