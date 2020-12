ASSE - Mercato : Bouanga se sert du Stade Rennais pour lancer son opération réhabilitation

Si l’ASSE a autant de mal en attaque cette saison, Denis Bouanga n’y est pas étranger. Le milieu offensif, qui sort pourtant d’un exercice plein chez les Verts, ne totalise que 3 buts et 1 petite passe décisive en 17 matches de L1 en 2020-2021.

Si une lueur d’espoir a resurgi lors de ses dernières sorties, l’ancien Nîmois restera aussi celui qui a raté un penalty lors du derby concédé à Lyon le mois dernier (1-2). Malgré ces péripéties, Bouanga ne regrette absolument pas son choix d’avoir signé à l’ASSE au mercato d’été 2019. Le Stade Rennais lui faisait pourtant les yeux doux, mais le public stéphanois a fait la différence.

« J'ai besoin de ça, on joue à huis-clos, j'ai du mal »

« Avec un public comme ça, comment tu veux dire non ? Tu ne peux pas ! Je me suis dit si Saint-Etienne arrive, réfléchis à deux fois avant de donner une réponse. Il y a eu Rennes, beaucoup de clubs qui se sont intéressés à moi, a-t-il affirmé sur ASSE TV. J'avais donc le choix entre Saint-Etienne et Rennes, j'ai choisi Saint-Etienne pour son public. Ça ne veut pas dire que Rennes n'a pas de public, mais l'ambiance de Saint-Etienne n'a rien à voir avec Rennes ou les autres. Pour jouer, il me faut des supporters comme ça. Tu sais quand tu es mené 1-0 que tu peux revenir grâce aux supporters qui poussent. Tu peux égaliser et gagner le match parce que tu as des supporters derrière toi, tu as la pression. J'ai besoin de ça, on joue à huis-clos actuellement, j'ai du mal. »