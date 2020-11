ASSE - Mercato : en manque des Verts, M’Vila détaille les coulisses de son départ

Yann M’Vila aura laissé une image mitigée de son passage à l’ASSE. Relancé en janvier 2018 par Jean-Louis Gasset alors qu’il était pleine déconfiture en Russie, le milieu de 30 ans a passé deux ans contrastés chez les Verts avant de filer à l’Olympiakos cet été contre 6 millions d’euros.

Aujourd’hui, l’ancien international tricolore ne regrette pas son choix tant il a retrouvé le plaisir d’enchaîner les matches en Grèce après être parti sans tracas de l’ASSE. « Les conditions de mon départ ? Ce fut dans le respect et le calme, a-t-il expliqué dans L’Équipe du jour. Avec Claude Puel, on a eu une vraie discussion d’hommes. Il m’a parlé comme j’attendais qu’il le fasse. On s’est dit ce qu’on avait à se dire, on s’est serré la main à la fin. »

« Des personnes me manquent, c’est vrai »

M’Vila garde néanmoins un seul regret chez les Verts : son attachement au club et à certains de ses coéquipiers. « Après, j’ai eu un petit pincement car j’étais attaché au club, j’était proche de pas mal de joueurs, Jessy Moulin, ’’Debuche’’, Loïc Perrin, Wahbi Khazri, Romain Hamouma, ’’Kolo ’’, Kévin Monnet-Paquet, les jeunes Nordin, Camara, Fofana, Saliba, a-t-il ajouté. Je m’entendais super bien avec le staff médical, le doc’ Tarak Bouzaabia, les préparateurs physiques. Des personnes me manquent, c’est vrai. »