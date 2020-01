ASSE – Mercato : le Fofana du RC Strasbourg est aussi ciblé par l’Atalanta !

true

L’Atalanta Bergame veut faire feu de tout bois cet hiver au mercato. Lundi, la presse italienne assurait ainsi que la Ligue 1 était son principal terrain de jeu pour dénicher ses affaires à venir. Par exemple, le défenseur central de l’ASSE Wesley Fofana serait ciblé par le club italien, avec une offre ferme de 13 millions d’euros déjà formulée et refusée par les dirigeants du club forézien.

Bergame vraiment sur les deux Fofana de L1 ?

C’est à se demander si l’information n’est pas qu’un imbroglio puisqu’on a aussi appris dans la foulée que cette même Atalanta était aussi intéressée par Youssouf Fofana ! L’homonyme du Stéphanois, milieu prometteur du RC Strasbourg, a ainsi été la cible… d’une proposition de 13 M€, refusée là aussi par les dirigeants alsaciens.

L’Équipe et RMC Sport confirment cette dernière information et ajoutent que le milieu international Espoirs reste très courtisé par l’AC Milan, l’AS Monaco et des clubs anglais. Le Fofana de l’ASSE est aussi suivi par le club lombard (et Everton)… Vous avez dit troublant ?