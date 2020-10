ASSE - Mercato : le RC Lens a piqué plusieurs recrues à Puel !

Le choc fait saliver sur le papier, entre deux clubs historiques de L1. le RC Lens reçoit l’ASSE à Bollaert dans le cadre de la 5e journée du championnat (17h) et pourrait profiter de l’occasion pour faire avancer son mercato. L’Équipe fait en effet savoir que les dossiers Arnaud Kalimuendo et Gaëtan Robail « devraient se décanter dans la foulée de la réception de Saint-Etienne. »

Ces deux dossiers n’ont rien à voir avec les Verts, qui ont pourtant longtemps empiété sur le mercato des Sang et Or cet été. Claude Puel l’a en effet volontiers reconnu vendredi, ajoutant que le RC Lens avait même devancé les Verts sur plusieurs cas.

Le RC Lens a finalisé des dossiers ouverts par l'ASSE

« Cette équipe se distingue par sa fraîcheur et de son enthousiasme. C’est un promu qui n’en a pas l’étiquette. Il suffit de regarder son investissement de près de 23 millions d’euros sur 8 ou 9 joueurs, dont certains qu’on suivait et pour lesquels on n’a pas pu s’aligner. On affronte un club qui monte mais dispose d’importants moyens », a glissé le coach de l’ASSE en conférence de presse. Facundo Medina et Loïc Badé pourraient en faire partie.