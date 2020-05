ASSE – Mercato : le RC Lens et le RC Strasbourg contrarie les plans de Puel

true

Cible de Claude Puel à l’ASSE, le jeune milieu gauche Saïd Arab (Red Star, 19 ans) serait également dans le viseur du RC Lens et du RC Strasbourg en vue du mercato estival.

On vous en parlait hier soir et la piste n’est pas nouvelle : Saïd Arab est bel et bien dans le viseur de l’ASSE. Milieu gauche prometteur du Red Star, le joueur de 19 ans plairait beaucoup à Claude Puel depuis sa prise de fonctions chez les Verts fin 2019.

Samedi, Mohamed Toubache-Ter a remis cette piste au goût du jour en affirmant que l’ASSE aurait même formulé une première proposition au Red Star. Celle-ci aurait été jugée insatisfaisante par le club audonien, qui pourrait voir une nouvelle offre arriver prochainement puisque les Verts n’ont pas l’intention de faire une croix sur le joueur.

Arab intéresse aussi RC Lens et RC Strasbourg

Un problème pourrait néanmoins venir contrarier les bonnes intentions des Verts : Arab suscite aujourd’hui l’intérêt du RC Lens et du RC Strasbourg, alertés par son potentiel prometteur. Toujours d’après l’insider, les deux clubs n’ont toutefois pas encore vraiment bougé sur ce dossier mais ils restent à l’affût.