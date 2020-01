ASSE – Mercato : les Verts et le Stade Rennais s’arrachent un buteur oublié de L1

true

L’ASSE recherche un remplaçant à Robert Beric. L’attaquant slovène ayant fait ses valises pour Chicago en fin de semaine dernière, il reste une poignée de jours aux Verts pour dénicher la perle rare avant la clôture du mercato. L’heureux élu pourrait trouver refuge en Principauté, pas si loin de Saint-Étienne.

Le cas Slimani pourrait-il changer la donne ?

Selon Foot Mercato, les recruteurs de l’ASSE sont en effet très intéressés par le profil de Jean-Kévin Augustin. Prêté cette saison par le RB Leipzig, le remuant attaquant ne compte qu’une seule réalisation en 10 rencontres de Ligue 1 et ne parvient pas à s’imposer à l’AS Monaco. Snobé par Leonardo Jardim, l’ancien buteur du PSG (22 ans) n’est pas non plus dans les petits papiers de son remplaçant Robert Moreno. Le possible départ d’Islam Slimani pourrait-il changer la donne ?

Leipzig pas fermé à un départ d’Augustin

L’ASSE ne l’espère pas, pas plus que l’OGC Nice, le Stade Rennais et des équipes de Championship également intéressés. Du côté du club allemand, on ne serait pas contre un départ en cas d’offre intéressante. L’ASM ne fera pas non plus obstacle à ce cas de figure. Dernier détail d’importance, Augustin cherche avant tout une équipe avec un projet de jeu tourné vers l’attaque.