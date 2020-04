ASSE – Mercato : les Verts luttent avec les Girondins pour l’après Saliba

true

L’ASSE et les Girondins de Bordeaux feraient partie des clubs intéressés par le profil du jeune défenseur malien Mohamed Konaté (17 ans) au mercato.

On ne sait toujours pas si et quand aura lieu le mercato. Selon toute vraisemblance, le marché des transferts sera calqué en fonction de la saison prochaine, avec des dates extensibles peut-être jusqu’à l’hiver. Ce n’est qu’une hypothèse. Ce qui est plus concret, c’est que certains clubs travaillent déjà pour leur recrutement en 2020-2021.

C’est le cas à l’ASSE, où Claude Puel travaille en collaboration avec sa cellule recrutement sur certains profils. Mohamed Konaté (17 ans) en ferait partie. Selon Foot Mercato, le jeune défenseur malien de l’AS Black, où il est capitaine, figure dans les plans de l’ASSE au mercato, au même titre que les Girondins de Bordeaux et le Toulouse FC.

Le futur Kalidou Coulibaly ?

Au Portugal, le Benfica Lisbonne, le FC Porto et le Victoria Guimarães ont également à l’œil ce grand gaillard international U17, rapide et technique malgré son gabarit (1m88). Des clubs en Belgique, en Espagne et en Italie auraient aussi déjà déjà pris des renseignements à son égard. « J’aime surtout les interventions de Kalidou, ses duels, ses pressings… », a commenté Konaté à propos de ses références à son poste. Prometteur…