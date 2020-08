ASSE – Mercato : Puel débarque sur un buteur prisé par le FC Nantes et le Stade Rennais !

true

L’ASSE se serait encore placée sur la piste Vincent Aboubakar (FC Porto, 28 ans). Le FC Nantes et le Stade Rennais ont pris des nouvelles cet été.

Un serpent de mer resurgit du côté de Saint-Étienne. Il se nomme Vincent Aboubakar (28 ans). Pisté par l’ASSE dans le passé, l’attaquant du FC Porto sort d’une saison mitigée sous les ordres de Sergio Conceiçao mais figurerait une nouvelle fois dans les petits papiers des Verts.

« En chasse d’un buteur, Saint-Etienne suit la piste de Vincent Aboubakar (28 ans), barré au FC Porto », assure France Football cette semaine. L’attaquant camerounais, qui a marqué 2 buts en 8 matches disputés toutes compétitions confondues cette saison, était ainsi déjà suivi par les Verts en janvier 2013 lorsqu’il portait les couleurs du Valenciennes FC.

Aboubakar, un intérêt stéphanois qui date de janvier 2013 !

En 2014, alors au FC Lorient, le buteur de 28 ans avait également suscité l’intérêt des recruteurs stéphanois, tout comme l’été dernier. Plus récemment, le Stade Rennais mais surtout le FC Nantes se sont renseignés à son égard sans pousser plus loin ce stade. La valeur du joueur (5 M€) et son salaire ont sans doute refroidi les deux formations rivales. La donne devrait être sensiblement la même du côté de l’ASSE.