ASSE - Mercato : Ruffier aurait pu faire son retour en Ligue 1 cet été

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

En janvier dernier, Stéphane Ruffier a annoncé qu'il raccrochait les crampons. Mais malgré qu'il ait pris sa retraite, l'ancien gardien de l'AS Saint-Étienne a eu des offres de clubs de Ligue 1 lors du dernier mercato estival, comme il l'a confié dans une interview accordée à So Foot.

"Cet été, j'ai encore eu des propositions de bons clubs de Ligue 1"

"J'ai un peu entraîné les gamins à Bayonne, mais j'avais besoin de travailler dans de bonnes conditions, avec des gens de confiance, honnêtes et c'était un peu compliqué. J'ai aussi eu la naissance de mon petit dernier, donc pour le moment, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, d'être tranquille. Ce n'est pas toujours facile quand tu es en activité, et il faut savoir que lors de mes dernières saisons à Sainté, je vivais seul avec mes filles, dont j'avais récupéré la garde exclusive. Quelqu'un m'aidait, mais élever seul deux enfants, quand tu dois jouer à droite et à gauche tous les trois jours... C'est aussi pour ça qu'à 35 ans, j'ai choisi d'arrêter même si, cet été, j'ai encore eu des propositions de bons clubs de Ligue 1", a révélé l'ancien portier international français avant de justifier une nouvelle fois pourquoi il a décidé de raccrocher. "Mais pourquoi repartir ? Pour prouver des choses ? En toute humilité, je pense que je n'ai pas besoin de le faire. Il faut savoir s'arrêter."

Podcast Men's Up Life