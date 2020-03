ASSE – Mercato : une énorme erreur des Girondins dans le transfert de Youssouf ?

true

Le transfert de Zaydou Youssouf (20 ans) des Girondins de Bordeaux à l’ASSE lors du dernier mercato estival ne serait pas la meilleure décision prise par GACP.

GACP a quitté les Girondins de Bordeaux par la petite porte. Le fonds d’investissement américain a été balayé cette saison par King Street, qui a entrepris un grand ménage qui ne plaît pas tout à fait aux supporters locaux. Avant cela, un transfert opéré l’été dernier n’avait pas manqué de faire tiquer au Haillan : celui de Zaydou Youssouf à l’ASSE.

En pleine ascension aux Girondins, le milieu polyvalent (20 ans) a été bradé aux Verts pour la modique somme d’environ 3 millions d’euros. Ce prix semble dérisoire aux yeux de Bernard Lions, qui pense comme beaucoup que le club ligérien a fait une belle affaire dans l’opération.

#ASSE Beric parle de Puel : Dans la dernière édition de But ! Saint-Etienne, Robert Beric revient sur ses relations avec Claude Puel. « Mon dernier but en vert est bien sûr le plus beau. Marquer comme…https://t.co/qaSES14CxC — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 25, 2020

« Je n’ai absolument pas compris comment Saint-Étienne a pu acheter un joueur comme Youssouf à ce prix-là, constate le journaliste de L’Équipe chez Girondins4Ever. Quand j’ai su qu’il allait venir à Saint-Etienne à ce prix-là, j’ai cru que je n’avais pas compris quelque chose. Et je pense que c’est une énorme erreur qui a été commise par les Girondins de Bordeaux de le laisser partir. C’est un joueur qui va exploser dans 2-3 ans en Angleterre. C’est un joueur box-to-box, il est puissant, athlétique et physique, je pense que c’est un joueur d’axe et non un joueur de couloir. Il a une ambition mesurée mais il est déterminé. »