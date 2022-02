ASSE, Nantes, Lens, PSG, OM, OL : une mesure actée dans le foot en mars, les cadors avantagés ?

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Une révolution va faire son entrée définitive en France à partir du 3 mars. The Athletic rapporte que la dérogation temporaire autorisant jusqu'à cinq changements au cours d'un match, introduite après le début de la pandémie de Covid-19 pour aider les clubs à gérer l'encombrement du calendrier, devrait devenir une option permanente pour les compétitions du monde entier.

La mesure sera adoptée lors de l'assemblée générale annuelle de l'International Football Association Board, début mars donc, l’IFAB ayant déjà recommandé à toutes les compétitions d'autoriser cinq remplacements. Seule la Premier League a décidé de ne pas utiliser cinq changements lors de la saison 2020-2021, et est revenue à trois remplacements, ce qui reste le cas pour la saison actuelle.

La règle sur les cinq changements a souvent été critiquée par les petits clubs, accusant les cadors de pouvoir piocher dans leur effectif abondant pour inverser le cours d’un match, contrairement à eux. Par ailleurs, The Athletic ajoute que la loi sur le hors-jeu sera également discutée lors de la réunion de l’IFAB, le but de Kylian Mbappé contre l'Espagne en Ligue des Nations ayant été sujet à controverse suite à un hors-jeu de position. Les prochaines semaines s’annoncent donc musclées.

The option to make five substitutions in a match is set to be made permanent by football’s lawmakers next month.https://t.co/O2QozDOtwP