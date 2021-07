ASSE, OGC Nice – Mercato : une piste estampillée OL se referme définitivement

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

S'il avait lui-même ouvert les options Ligue 1 à l'ASSE et à l'OGC Nice, Djamel Benlamri (libre, 31 ans) n'a jamais réellement songé à rester en France après son échec à l'OL (8 matchs, 1 but). Désireux de conserver sa place en sélection nationale dans l'optique de la CAN et de la Coupe du Monde, le défenseur retourne dans le Golfe où un statut de titulaire indiscutable lui est garanti.

Tard hier soir, Djamel Benlamri et le Qatar SC ont officialisé un accord sur la base d'un contrat de deux saisons. Pour rappel, le guerrier des Fennecs arrive libre, lui qui n'avait pas souhaité lever son année en option du côté de Lyon.

نادي قطر الرياضي يتعاقد مع اللاعب الجزائري جمال بلعمري لمدة موسمين لدعم صفوف النادي. pic.twitter.com/EaxP43yfFu — Qatar SC (@QatarSportClub) July 13, 2021