ASSE, OL, OM : Bafé Gomis nomme le plus grand club français

Dans un entretien à « Europe 1 », Bafétimbi Gomis a évoqué la très haute estime qu’il a pour l’OM. Un club où il n’a passé qu’une saison.

Passé dans les rangs de l’OM, l’ASSE et l’OL, Batétimbi Gomis est particulièrement bien placé pour évoquer le football français et ses spécificités. Aujourd’hui à Al-Hilal en Arabie Saoudite, l’attaquant de 34 ans a profité de l’arrêt presque généralisé du football mondial pour donner un entretien vérité à « Europe 1″.

Durant cet entretien, « Bafé » a notamment montré qu’il n’avait pas digéré son départ de l’Olympique de Marseille par décision de la direction en place… Mais qu’il considérait le club phocéen comme le plus prestigieux par lequel il est passé, devant Saint-Etienne et Lyon : « Marseille, c’est le plus grand club français », tranche-t-il.

« Tu ne sais pas ce qu’est la pression tant que tu n’as pas signé. Et ça, les dirigeants l’oublient souvent. C’est l’un des seuls clubs au monde où tu ne signes pas ton contrat avec les dirigeants mais avec le public », poursuit Bafétimbi Gomis, qui a ensuite été servi en ferveur quand il a définitivement quitté Swansea pour signer à Galatasaray.