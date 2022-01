ASSE, OL, OM - Mercato : Gomis donne un indice sur son futur club

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Où se poursuivra la suite de la carrière de Bafétimbi Gomis ? Passé par l’ASSE (2002-2009), l’OL (2009-2014) ou encore l’OM (2016-2017), le natif de La Seyne-sur-Mer pourrait bientôt l’annoncer. Mais en attendant, l’attaquant de 36 ans qui est actuellement sans club ménage le suspense sur son compte Twitter.

Le tout vêtu d'une veste de Galatasaray, club avec lequel il a évolué de 2017 à 2018 et où il a effectué sa fameuse célébration panthère noire de nombreuses fois grâce à ses 32 buts, inscrits toutes compétitions confondues, en 42 matches. Un contrat de dix-huit mois l'attendrait en Turquie.

When you have just received good news… my smile says it all! ❤️💛 pic.twitter.com/fDv0aFSNdN