ASSE - OL : un envahissement de terrain redouté, les Verts sortent l’artillerie lourde !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Les derbies entre l’ASSE et l’OL sont toujours électriques. D’après L’Équipe, le 123e du nom (20h45) pourrait l’être encore plus que les autres et les Verts se sont préparés en conséquence. Responsable de la sécurité à l’intérieur du Chaudron, où 35 000 spectateurs sont espérés de soir, l’ASSE a ainsi renforcé son dispositif. Coût de l’opération : 100 000 euros, dont une partie pour payer 600 stadiers !

« Les Magic Fans ayant retiré leurs bâches à la fin du match face à Nice, actant ainsi la fin de leur soutien aux joueurs et à Claude Puel, un envahissement de la pelouse est redouté, au cas où le derby tournerait mal pour les Verts, explique le quotidien sportif. Surtout qu’après avoir boycotté le début de saison en guise de protestation contre le passe sanitaire, les Green Angels, groupe ultra auto-dissous en 2013, ont répondu à l’appel de Roland Romeyer en revenant contre le Gym. »

Ce n’est donc plus un mais deux kops qu’il faudra surveiller dans le Chaudron. Pour y parvenir, l’ASSE a aussi fait appel à vingt personnes spécialisées dans la protection rapprochée, qui se posteront par groupes de cinq près des quatre poteaux de corner, prêtes à exfiltrer les joueurs au moindre envahissement du terrain.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

🗣 UN DERBY POUR SURVIVRE !

L’ASSE est au bord du gouffre avant d’affronter l’OL ! Un mauvais résultat pourrait annoncer de gros chamboulements au sein du club !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/y8Q5UJG2mF — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 28, 2021