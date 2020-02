ASSE – OM (0-2) : incidents entre supporters, ce qu’il s’est passé à Geoffroy-Guichard

false

C’était bien avant que le match ne débute. A quelques centaines de mètres de la tribune réservée aux supporters de l’OM, venus de Marseille afin d’assister au choc de cette 23e journée de Ligue 1 contre l’ASSE.

Escortés par les forces de l’ordre, comme c’est le cas à chaque match de L1 dans le chaudron avec des supporters adverses, et attendus par d’autres CRS aux abords de leur tribune réservée, les cars de supporters phocéens ont soudainement été attaqués par de pseudo-fans de l’ASSE, cagoulés, et notamment armés de pierres. Première interrogation, alors que chaque ASSE-OM est à risques : comment a-t-on pu laisser des individus attaquer les cars de fans marseillais ?

De gros dégâts (les bus ont été caillassés) plus tard, les mêmes supporters olympiens ont cette fois été confrontés aux CRS. Qui, et c’est l’OM qui le dit, se seraient montrés particulièrement violents, utilisant gaz lacrymogènes, canon à eau et flash-ball.

Un traitement sans doute disproportionné qui n’a guère ramené une quelconque sérénité. Pis, et cela reste une fois encore incompréhensible, les Marseillais, qui attendaient toujours de pouvoir rentrer au stade, ont finalement été priés de retourner à Marseille. Sans jamais être entrés dans le stade ! Décision ahurissante qui, elle, relève de la Préfecture et non des seules forces de l’ordre.

Des gaz lacrymo arrivent encore de l’extérieur du parcage visiteur. Certains supporters quittent leur place. pic.twitter.com/5dmLo8f1xZ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) February 5, 2020

Comme on pouvait s’y attendre, l’OM n’a pas tardé à réagir avec un communiqué musclé.

« À quelques centaines de mètres de l’entrée au stade Geoffroy-Guichard, les cars des supporters de l’OM ont été la cible d’individus cagoulés qui les ont violemment attaqués. Les cars ont subi des dégradations importantes. Arrivés sur le parking du stade, nos supporters ont été confinés sur place et ont subi des jets d’objets multiples de la part des supporters stéphanois et des réactions particulièrement violentes des forces de l’ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, un canon à eau mais aussi visiblement des flash-balls. Ils n’ont pas été autorisés à rentrer dans leur tribune pour des raisons obscures.

Dans l’attente de connaître les circonstances précises de ces incidents, l’OM ne peut que déplorer que ses supporters aient été obligés de repartir pour Marseille sans avoir pu assister au match pour lequel ils s’étaient déplacés dans un cadre organisé. Les supporters de l’OM sont en effet ce soir doublement victimes, d’une part de l’aveugle brutalité de certains prétendus supporters adverses, et d’autre part du droit de vivre leur passion pour l’OM, ce que le Club ne peut cautionner. L’Olympique de Marseille se réserve en conséquence le droit d’envisager et mettre en œuvre toutes les démarches ou actions qui permettront au Club et à ses supporters d’être rétablis dans leurs droits.Allez l’OM ! »