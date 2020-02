ASSE – OM (0-2) : la Préfecture accuse les supporters marseillais pour les incidents !

true

Les incidents entre supporters ont émaillé l’avant-match entre l’ASSE et l’OM (0-2). La scène se passe à quelques centaines de mètres de la tribune réservée aux supporters de l’OM.

Escortés par les forces de l’ordre et attendus par d’autres CRS aux abords de leur tribune réservée, les cars de supporters phocéens ont soudainement été attaqués par de pseudo-fans de l’ASSE, cagoulés, et notamment armés de pierres.

Des dizaines de bombes lacrymogènes jetées sur la foule devant la Nord : enfants, femmes en pleurs. La France. #ASSEOM pic.twitter.com/Sof32PDPp2 — Faustine (@Faus4ine) February 5, 2020

De gros dégâts (bus caillassés) plus tard, les mêmes supporters olympiens ont cette fois été confrontés aux CRS. Qui, et c’est l’OM qui le dit, se seraient montrés particulièrement violents, utilisant gaz lacrymogènes, canon à eau et flash-ball. Un traitement sans doute disproportionné qui n’a guère ramené une quelconque sérénité.

Les supporters de l’OM armés jusqu’aux dents ?

Pis les Marseillais, qui attendaient toujours de pouvoir rentrer au stade, ont finalement été priés de retourner à Marseille. Sans jamais être entrés dans le stade ! Décision ahurissante qui, elle, relève de la Préfecture et non des seules forces de l’ordre. Justement, cette dernière a réagi suite au communiqué diffusé par l’OM en fin de soirée et a tenté de faire la lumière exacte sur ces fameux incidents. Ce serait les supporters marseillais qui auraient créé le danger.