ASSE – OM (0-2) : la victoire laisse un goût très amer aux Marseillais

L’OM a confirmé hier qu’il s’agissait du dauphin le plus crédible du PSG cette saison. Les hommes d’André Villas-Boas se sont imposés sans coup férir à Saint-Étienne grâce à deux buts de Dimitri Payet et Nemanja Radonjic, un dans chaque mi-temps (2-0).

Des dizaines de bombes lacrymogènes jetées sur la foule devant la Nord : enfants, femmes en pleurs. La France. #ASSEOM pic.twitter.com/Sof32PDPp2 — Faustine (@Faus4ine) February 5, 2020

En face, les Verts n’ont pas semblé disposer d’assez de munitions pour donner des frissons à Steve Mandanda. « Je peux avancer qu’il s’agit de notre meilleur match à l’extérieur, a apprécié André Villas-Boas en conférence de presse. Nous avons été sérieux, disciplinés. Tout ça avec seulement deux jours de repos. Malgré tout, nous avons su trouver les espaces. Notre victoire est amplement méritée. » Le seul regret du coach de l’OM vient du rejet des supporters à l’entrée du stade après des échauffourées à l’extérieur avec leurs homologues stéphanois. « Je suis seulement déçu que les supporters n’aient pas pu assister à cette rencontre. À cette belle victoire », a-t-il soufflé.

Rongier et Mandanda enfoncent le clou

Villas-Boas n’est pas le seul Marseillais à être touché par cette décision. « Forcément on est tous attristés par la situation. Après on sait un petit peu ce qui s’est passé, ajoute Valentin Rongier. Je ne le savais pas au début à l’échauffement quand on a senti les lacrymos. C’est seulement quand on ne les a pas vus dans le parcage qu’on a compris. On est tous très déçu, on a besoin d’eux et la victoire elle est pour eux. »

Steve Mandanda a le mot de la fin pour les supporters de l’OM. « On a un petit point noir, avec nos supporters. Ils font le déplacement, ils sont là, je ne connais pas les conditions exactes, mais ils méritent un peu plus de respect et de participer à ce match-là, a-t-il enragé après la rencontre. Ils viennent en nombre, ils viennent supporter leur équipe, ce n’est pas normal que ça se passe de cette manière-là. Ça doit être réglé beaucoup mieux que ça. Cette victoire on leur dédit parce qu’ils la mérite. »