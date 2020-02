ASSE – OM (0-2) : Puel, la phrase pleine d’amertume envers les Marseillais 

true

L’ASSE n’a pas rassuré ses supporters hier face à l’OM. Les Verts ont manqué d’à peu près tout pour rivaliser avec une équipe olympienne plus sûre de sa force et repartie de Saint-Étienne avec une victoire logique (2-0).

Un investissement irréprochable des Verts

Pour autant, Claude Puel n’a pas voulu accabler ses joueurs, qui se sont battus comme des beaux diables et ont gagné la plupart de leurs duels en seconde période. « Globalement, je trouve que mes joueurs donnent tout ce qu’ils peuvent donner, a-t-il commenté en conférence de presse. On peut avoir du déchet même si je trouve qu’il y en a eu moins dans notre jeu ce soir. Il y a eu de la qualité dans notre jeu. On ne peut pas reprocher à mon groupe de ne pas se battre. On va continuer comme ça et on a un match très important à préparer dès dimanche contre Montpellier. »

Un calendrier chargé, mais pour qui ?

L’entraîneur de l’ASSE est aussi revenu sur les récents commentaires des joueurs de l’OM, émoussés d’avoir un calendrier surchargé. Puel connaît ça cette saison, en pire. « Les Marseillais se plaignaient des enchaînement des matchs mais ils n’ont pas fait de Coupe d’Europe, a rappelé avec ironie le coach des Verts. Nous, ça fait six mois qu’on enchaîne les matchs. On a des blessés, ils reviennent, ils se blessent de nouveau. On est très sollicités et les joueurs, à des moments, n’ont pas pas répondu présent dans la concentration, comme à Metz. »