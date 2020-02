ASSE – OM (0-2) : un autre Marseillais que Payet a marché sur les Verts

false

La victoire de l’OM mercredi face à l’ASSE porte le sceau des buteurs Dimitri Payet et Nemanja Radonjic, mais aussi de l’impassable Alvaro Gonzalez (2-0).

L’ASSE s’apprête bel et bien à passer une saison de transition avec Claude Puel. Le maintien n’est néanmoins pas encore sécurisé et ce n’est pas la dernière prestation contre l’OM mercredi à Saint-Étienne qui va rassurer les supporters stéphanois (0-2).

« L’OM a démontré de belles qualités. Les Marseillais ont été réalistes mais ont maîtrisé le match. Ils ont nettement été supérieurs dans le jeu, a analysé Robert Herbin dans les colonnes du Progrès. En face, l’ASSE a subi plutôt que d’attaquer. Quand on subit, en général, c’est que l’on n’a pas les moyens de faire autre chose. »

Gonzalez n’a perdu aucun duel face à l’ASSE !

L’analyse de l’ancien entraîneur des Verts est encore plus pertinente quand on se penche sur la prestation du dominant Alvaro Gonzalez (30 ans). Associé à Duje Caleta-Car en défense centrale, le robuste stoppeur espagnol a tout simplement écœuré les attaquants de l’ASSE en remportant 100% de ses duels (4/4) ! Avec un tir contré, une interception et deux tacles réussis, Gonzalez a parfaitement tenu son rang.