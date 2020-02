ASSE – OM : coup d’envoi décalé pour cause d’incidents

true

La nouvelle vient de tomber : le coup d’envoi du match ASSE-OM a été retardé de dix minutes et ne sera donné qu’à 21 heures 15.

Comme nous vous le disions plus tôt, des incidents ont éclaté entre supporters des Verts et forces de l’ordre bien avant le début du match et en dehors du stade Geoffroy-Guichard.

Des jets de gaz lacrymogène à l’extérieur du stade ont perturbé l’échauffement des joueurs. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour interrompre des affrontements entre supporters marseillais et stéphanois. A 21 heures 10, les supporters de l’OM ne sont toujours pas entrés dans le stade.