ASSE, OM, FC Nantes, Girondins, PSG : la Ligue 1 rend hommage à Maradona

Les hommages se multiplient. Dans le monde entier. Preuve que Diego Maradona, qui vient tout juste de s'éteindre, a marqué de son empreinte le monde du football. La Ligue 1 n'échappe pas à la pluie de louanges qui affluent des quatre coins de la planète. C'est le cas, notamment, pour l'ASSE, l'OM, le FC Nantes, le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux.

Le compte des Canaris a écrit : "Le FC Nantes se joint au monde du football pour rendre hommage à l'une des légendes de notre sport." Pour le PSG, vous pouvez voir le tweet ci-dessous. A l'OM, qui avait tenté de signer le joueur au cours des années Tapie, on évoque un "génie qui nous a quitté et le monde du football perd l'un des plus grands joueurs de tous les temps : RIP Diego Maradona." A l'ASSE, on se contente d'un "Dieu qui s'en est allé." Ce que tout le monde pense ce soir. Les Girondins de Bordeaux ont également adressé un message empreint de tristesse. "Le football vient de perdre l’un de ses plus grands noms. Diego Armando Maradona aura marqué l’Histoire de ce sport. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille, ses amis et au peuple argentin."

L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, s'est lui-aussi fendu d'un message sur son compte twitter. En Anglais. "RIP Legend. You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world."