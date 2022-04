ASSE – OM, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si Pascal Dupraz récupère enfin Enzo Crivelli, le Haut-Savoyard fait encore face à une cascade d'absents. En plus de Romain Hamouma, Yvann Maçon, Yvan Neyou et Joris Gnagnon, les Verts ont perdu Falaye Sacko face à Troyes. Wahbi Khazri et Aïmen Moueffek garnissent aussi une infirmerie déjà bien pleine et il faut ajouter l'absence de Miguel Trauco, rentré tardivement de sélection.

Les absents du côté de l'ASSE : Khazri, Hamouma, Maçon, Moueffek, Neyou, Sacko, Gnagnon (blessés), Trauco (retour tardif).

Crivelli est enfin là

Pour Jorge Sampaoli, les soucis sont moindres mais le secteur défensif est bien allégé avec la suspension de Luan Peres, la blessure jusqu'à la fin de saison de Leonardo Balerdi et le départ en Espagne d'Alvaro Gonzalez. Konrad de la Fuente et Arkadiusz Milik sont également absents dans le Forez.

Les absents du côté de l'OM : L.Peres (suspendu), Balerdi, De la Fuente, Milik (blessés), Alvaro (raisons personnelles).

ASSE : Bernardoni - Moukoudi, Mangala, Nadé - Thioub, Mah.Camara, Gourna, Kolodziejczak - Boudebouz (cap.) - Crivelli (ou Nordin), Bouanga.

OM : P.Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac - Guendouzi (ou Rongier), Bo.Kamara, Gerson - Harit, Dieng - Payet (cap.).

ASSE - OM, les compos probables Ce samedi soir (21h, sur Canal+ Décalé), l'ASSE reçoit l'OM à Geoffroy-Guichard pour l'un des grands classiques de Ligue 1 (30e journée). Voici les compositions probables des deux équipes et les absents.

Alexandre Corboz

Rédacteur