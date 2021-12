ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg - Mercato : les Verts ciblent Ferhat, 2 couacs à sa venue

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Zinédine Ferhat sera encore un élément fort à surveiller au mercato hivernal. Notamment du côté des clubs de Ligue 1 soucieux de relancer un joueur pétri de talent qui stagne du côté du Nîmes Olympique à l’étage inférieur. Ciblé par l’OM, le LOSC et le RC Strasbourg cet été, Ferhat l’était aussi par l’ASSE. Comme déjà évoqué plus tôt ce matin, les Verts ont relancé son entourage tout récemment et seraient en capacité d’assumer son salaire (60 000 € brut mensuels) pour les six prochains mois.

L’Équipe relève toutefois deux hic. D’une part, d’autres clubs, à commencer par le Montpellier HSC, plus argentés, s’intéressent également à Ferhat. D’autre part, l’international algérien prendrait un gros risque en acceptant de venir six mois à l’ASSE sans garantie contractuelle derrière.

Qu’adviendrait-il de lui s’il se blessait gravement au printemps ? La solution consisterait donc à ce que le joueur de 28 ans vienne effectuer une pige de six mois dans le Forez, en ayant la garantie de signer dans un autre club par la suite car l’ASSE n’apparaît pas en mesure de l’accueillir au-delà de la fin de cette saison. La seule bonne nouvelle est que Ferhat ne disputera pas la CAN.

