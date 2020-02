ASSE – OM : Mandanda donne un gros motif d’espoir aux Verts 

true

L’OM tire la langue. Déjà accrochés par le SCO d’Angers il y a neuf jours à l’Orange Vélodrome (0-0), les hommes d’André Villas-Boas ont encore laissé des points en route hier à Bordeaux (0-0). Certes, cette rencontre a toujours un goût spécial pour les Marseillais, mais le Stade Rennais n’en a cure et revient à trois petites longueurs avant de croiser le LOSC mardi soir (19h).

De son côté, l’OM ira se frotter à l’ASSE mercredi dans son chaudron de Geoffroy-Guichard (21h). Les coéquipiers de Steve Mandanda semblent déjà émoussés avant cette rencontre qui pourrait peser pour la suite de la saison.

Mandanda l’admet, l’OM est usé

« Il y a des soirs comme ça où il faut savoir se contenter de ce genre de résultats. Il y a énormément de fatigue, on n’a pas pu mettre en place ce qu’on souhaitait faire mais on prend un point et je suis satisfait, a-t-il constaté au micro de Canal+. On enchaîne énormément de matches avec peu de récupération, on essaie de faire au mieux pour être le plus performant possible. »

Benedetto est dans le coup

Le capitaine de l’OM en a profité pour défendre Dario Benedetto, transparent et encore muet hier à Bordeaux. « C’est quelqu’un qui a un bon état d’esprit, un état d’esprit collectif, insiste Mandanda. Aujourd’hui, même s’il ne marque pas, il nous apporte énormément dans le jeu. On a besoin de lui et on ne le sent pas plus affecté que cela. Il a un énorme caractère et je suis persuadé qu’il va nous mettre des buts et surtout nous faire gagner des matchs. »