OM, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Bouanga réitère son appel du pied à la Ligue 1

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Parti presqu'à reculons aux Etats-Unis à l'été 2022 après trois saisons très difficiles à l'ASSE, Denis Bouanga n'a connu que des bonnes choses avec le Los Angeles FC. Champion de MLS dès son arrivée, l'attaquant franco-gabonais a au total inscrit 41 buts et délivré 15 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues avec le club californien. Mais cela ne l'empêche pas de vouloir revenir en France.

"Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France"

Il l'a fait savoir il y a un mois, il le redit ce lundi dans une interview à Ouest-France : "Mon objectif est clair et affiché, je souhaite revenir jouer en France ou dans un club européen, notamment pour me rapprocher de ma famille. Il y a des pistes évidemment, il y a des discussions, on verra ce qui va aboutir. En 2022, j’aurai pu continuer en Europe mais Los Angeles était clairement le club qui me voulait le plus. Les dirigeants m’ont appelé quasiment tous les jours à l’époque. C’était clairement un pari mais j’ai vraiment privilégié le sportif dans mon choix. Pour moi, le niveau du championnat américain est entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1 mais il progresse très vite. C’était la première fois que je quittais la France, c’est une tout autre expérience". Un contact avec l'OM a été annoncé avant d'être démenti. L'OGC Nice serait aussi sur les rangs.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Meilleur buteur de la saison 2023 en MLS avec le Los Angeles FC, Denis Bouanga veut revenir en Europe pour se rapprocher de sa famille.https://t.co/AJhpgieuxi — RMC Sport (@RMCsport) January 8, 2024

Podcast Men's Up Life