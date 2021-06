ASSE, OM – Mercato : découragé par Lens pour Badé, le Stade Rennais fait son retour sur Saliba !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Après avoir longtemps fait le forcing pour convaincre le RC Lens de lâcher Loïc Badé (21 ans), le Stade Rennais s'est résigné à chercher un autre défenseur pour remplacer Damien Da Silva, l'ancien capitaine en fin de contrat qui a rejoint l'OL.

D'après Ouest-France, Florian Maurice aurait effectivement relancé un dossier déjà creusé il y a un an : celui de William Saliba (Arsenal, 20 ans). Auteur d'un prêt concluant à Nice sur les six derniers mois, l'ancien Stéphanois – encore sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2024 – avait déjà été approché en octobre dernier avant que le choix des Rouge et Noir ne se porte finalement sur Daniele Rugani (Juventus).

Les discussions ont démarré pour Saliba

Le grand quotidien de l'Ouest de la France explique que le directeur sportif rennais a déjà commencé à discuter avec l'entourage de William Saliba afin de le convaincre de rejoindre l'Ille-et-Vilaine plutôt que l'OGC Nice, l'autre club de L1 très chaud pour l'accueillir.

Reste que le dossier ne s'annonce pas simple pour le Stade Rennais, qui pourra toujours joué sur sa présence en Ligue Europa Conférence pour offrir un petit plus par rapport au Gym. Sur ce dossier, l'OM et le Benfica sont aussi présents. « OF » ne fait en revanche pas mention de l'intérêt du LOSC...